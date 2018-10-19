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19.10.2018, 12:45

НБУ изменил процедуру признания структуры банка непрозрачной

НБУ изменил процедуру признания структуры банка непрозрачной

Нацбанк усовершенствовал правовое регулирование процедуры принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной

Национальный банк Украины усовершенствовал правовое регулирование процедуры принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной.

Соответствующее постановление НБУ N110 от 17 октября вступило в силу сегодня, 19 октября.

Отныне решение о признании структуры собственности банка непрозрачной принимает комитет по вопросам надзора НБУ.

В случае приведения структуры собственности банка, которая была признана непрозрачной, в соответствие с требованиями регулятора и представления соответствующего ходатайства и подтверждающих документов, НБУ принимает решение о признании структуры собственности банка прозрачной.

Структура собственности банка может быть повторно признана непрозрачной.

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Теги: НБУ, банк
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