19.10.2018, 12:45 НБУ изменил процедуру признания структуры банка непрозрачной

Нацбанк усовершенствовал правовое регулирование процедуры принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной Реклама Реклама Национальный банк Украины усовершенствовал правовое регулирование процедуры принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной. Соответствующее постановление НБУ N110 от 17 октября вступило в силу сегодня, 19 октября. Отныне решение о признании структуры собственности банка непрозрачной принимает комитет по вопросам надзора НБУ. В случае приведения структуры собственности банка, которая была признана непрозрачной, в соответствие с требованиями регулятора и представления соответствующего ходатайства и подтверждающих документов, НБУ принимает решение о признании структуры собственности банка прозрачной. Структура собственности банка может быть повторно признана непрозрачной. Читайте также Как банки будут продавать валюту онлайн Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок

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