НБУ изменил процедуру признания структуры банка непрозрачной

Национальный банк Украины усовершенствовал правовое регулирование процедуры принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной.
Соответствующее постановление НБУ N110 от 17 октября вступило в силу сегодня, 19 октября.
Отныне решение о признании структуры собственности банка непрозрачной принимает комитет по вопросам надзора НБУ.
В случае приведения структуры собственности банка, которая была признана непрозрачной, в соответствие с требованиями регулятора и представления соответствующего ходатайства и подтверждающих документов, НБУ принимает решение о признании структуры собственности банка прозрачной.
Структура собственности банка может быть повторно признана непрозрачной.
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