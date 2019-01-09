НБУ изменил требования к банкам по резервированию валюты

Национальный банк (НБУ) обновил требования к резервированию банками привлеченных в иностранной валюте денег для предотвращения системных рисков в финансовом секторе, связанных с притоком капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор утвердил новое "Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте (банковских металлов) по привлеченным банком вкладам (депозитам), кредитам (займам) от нерезидентов". Оно одобрено постановлением Правления Нацбанка №12 от 3 января 2019 года.

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Согласно документу, упрощается процедура подачи банком информации о суммах денег, резервируемых в результате привлечения иностранной валюты или банковских металлов. Теперь вместо бумажной справки банки смогут предоставлять статистическую информацию в электронном виде.

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При этом НБУ, как и раньше, будет иметь право устанавливать требования к резервированию денег в иностранной валюте, полученных по вкладам или кредитам от нерезидента и подлежащих возврату в срок до 183 календарных дней. Эти требования будут распространяться и на аналогичные операции с банковскими металлами.

Отмечается, что нормы документа имеют превентивный характер и будут применяться Нацбанком только в случае накопления валютных дисбалансов в финансовом секторе для снижения уровня "долларизации" и недопущения дефицита ликвидности.