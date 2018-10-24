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24.10.2018, 11:15

НБУ изменил условия отзыва лицензий у финучреждений

НБУ изменил условия отзыва лицензий у финучреждений

Внесены изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений лицензий на денежные переводы

Национальный банк Украины внес изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

НФУ, получивший лицензию, обязан разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных санкций с учетом законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Регулятор также уточнил перечень обстоятельств, при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать безупречной и при которых структура собственности НФУ признается непрозрачной.

Среди оснований, по которым НБУ вправе отозвать у НФУ лицензию:
повторное невыполнение НФУ требований и решений Нацбанка, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;
прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление такой деятельности в течение 90 дней;
выявление двух и более нарушений реализации персональных санкций;
наличие документально подтвержденной информации от правоохранительных органов о том, что деятельность НФУ содержит риски угроз национальной безопасности Украины.

Эти изменения вступают в силу сегодня, 24 октября.

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Теги: НБУ, денежные переводы, санкции
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