НБУ изменил условия отзыва лицензий у финучреждений

Внесены изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений лицензий на денежные переводы

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Национальный банк Украины внес изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

НФУ, получивший лицензию, обязан разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных санкций с учетом законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Регулятор также уточнил перечень обстоятельств, при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать безупречной и при которых структура собственности НФУ признается непрозрачной.

Среди оснований, по которым НБУ вправе отозвать у НФУ лицензию:

повторное невыполнение НФУ требований и решений Нацбанка, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;

прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление такой деятельности в течение 90 дней;

выявление двух и более нарушений реализации персональных санкций;

наличие документально подтвержденной информации от правоохранительных органов о том, что деятельность НФУ содержит риски угроз национальной безопасности Украины.

Эти изменения вступают в силу сегодня, 24 октября.