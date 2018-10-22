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Экс-муж Подкопаевой должен был создать партию по заказу ФСБ - СБУ
22.10.2018, 13:30

НБУ может получить контроль над кредитными союзами и ломбардами

НБУ может получить контроль над кредитными союзами и ломбардами

В случае принятия соответствующего законопроекта НБУ будет отвечать за работу небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил и обнародовал для общественного обсуждения проект Будущее в регулировании небанковского финансового сектора, в котором обозначил свое видение госрегулирования этого рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Этот документ определяет подходы Национального банка к сегментации рынка, лицензирования, надзора, отчетности, проверок, корпоративного управления и защиты прав потребителей.

В случае принятия законопроекта о консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг, Национальный банк будет отвечать за значительную часть небанковского финансового рынка. Проект закона уже был поддержан Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и рекомендован к принятию во втором чтении.

Новое регулирование предлагается для страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых и факторинговых компаний и других финансовых компаний, осуществляющих деятельность по обмену валют, перевода средств, предоставление средств взаймы, предоставление гарантий и тому подобное.

"Проект Закона предусматривает 12 месяцев переходного периода, в течение которого будет действовать действующее регулирование и полноценно работать Нацкомфинуслуг. В это время мы будем разрабатывать, обсуждать и совершенствовать вместе с участниками рынков новые нормы и готовиться к передаче дел. Уже на этой неделе мы пригласим ключевых игроков, ассоциации и экспертов на первую рабочую встречу по этому вопросу ", - заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Модель регулирования преследует две главные цели: поиск новых точек роста для каждого из сегментов небанковского финансового рынка и максимальную защиту потребителей финансовых услуг. Проект учитывает высокую сегментированность и разнородность игроков этих рынков как по размерам, так и по типам продуктов и услуг. Он предлагает максимально гибкий подход к лицензированию небанковских финансовых учреждений, подачи отчетности и надзора.

"Главной новацией для участников рынков должна стать риск-ориентированный подход, который мы уже третий год успешно применяем на банковском рынке. Он позволит предвидеть возникновение проблем у компаний, и принимать превентивные меры, а не реагировать уже тогда, когда компания становится неплатежеспособной. Также в фокусе - внедрение стандартов корпоративного управления, которое повысит качество работы компаний, и защите прав потребителей", - пояснила Рожкова.

Рекомендации по регулированию, приведенные в проекте, разработанные рабочей группой Нацбанка вместе с экспертами проекта Агентства США по международному развитию (USAID) Трансформация финансового сектора.

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Теги: НБУ, финансовые компании, регулирование, екатерина рожкова
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