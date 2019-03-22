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22.03.2019, 17:44

НБУ начал публиковать данные о распределении вкладов по валютам

НБУ начал публиковать данные о распределении вкладов по валютам

НБУ начал публиковать данные о распределении вкладов физлиц и сумм возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов

Национальный банк Украины начал публикацию данных о распределении вкладов физических лиц по суммам и валютами, а также суммы возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц в разрезе банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, информация публикуется сначала банками на своих сайтах до конца месяца, следующего за отчетным, а затем в агрегированном формате на сайте Нацбанка в разделе "Статистика - Показатели банковской системы".

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Банки уже опубликовали данные за февраль на своих сайтах. Это предусмотрено постановлением НБУ №157 от 27 декабря 2018 года "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 № 11".

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Теги: вклады, НБУ
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