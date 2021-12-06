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НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 19:15
НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наказал А-Банк семьи Суркисов и Аккордбанк за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщает пресс-служба регулятора.

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Нацбанк применил письменную оговорку за предоставление ложной информации о финансовом мониторинге А-Банку и за то, что дали свой ответ с опозданием.

Аккордбанк получил также письменную оговорку и дополнительно штраф в размере 17 000 грн. 

Согласно проверке НБУ, в Аккордбанке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.

Кроме того, НБУ нашел нарушения в сфере финмониторинга. Аккордбанке не проверилял клиентов, являющиеся "политически значимыми лицами". В банке также верифицировали документ, который был недействителен.

НБУ наложил штраф за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.

Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям: "ФК "Инвест-финанс", "Перестраховой брокераж", "ФК "Валекс-Инвест", "ПФГ", "ФК "Монтале".

Аккордбанк. На конец 2020 года активы банка увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом и составили – 6,472 млрд грн. Конечным бенефициаром банка является Данил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций.

АО "Акцент-Банк" (А-Банк) - банк семьи Суркисов, размер общих активов банка составляет занимал 13,170 млрд. В 2020-м году акционеры банка Суркисов увеличили участие в уставном капитале банка на 3,17% до 100%.

Наталия Фреик
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НБУ штраф братья Суркисы А-Банк Аккордбанк
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