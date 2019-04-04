НБУ намерен оспорить арест активов Коломойского

Нацбанк недоволен самодеятельностью Генпрокуратуры в деле о рефинансировании ПриватБанка
Национальный банк готовится оспорить арест активов группы Приват, который был наложен Печерским райсудом Киева по ходатайству Генпрокуратуры. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ со ссылкой на юрдепартамент регулятора.
"Такое решение может нарушать законные права и интересы Национального банка как обеспеченного ипотекой кредитора", - говорится в позиции юристов НБУ, предоставленной редакции.
Активы были арестованы 22 марта в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.
В частности арестовано имущество компаний:
- Скорзонера (11 земельных участков, а также паркинг площадью 29 800 кв. м в Ивано-Франковской области, в селе Поляница и участок Щивки, дом 3/2 (Буковель);
- Арт-Лаб Групп (земельный участок в Ивано-Франковской области, Яремче, Поляница);
- Тех-Трейд-Инвест (магазин площадью 39,8 кв. м в Ивано-Франковской области, Яремче, село Поляница);
- Гаджибей (8 земельных участков в Одесской области, Овидиопольском районе, Дальницкого сельсовета, массив Золотой берег);
- Приватофис (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);
- Истейт-Сервис (3 помещения в Волынской области);
- Спектрум-Энерго (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);
- Перспектива-Инвестмент (23 квартиры, помещения в городе Днепр);
- Толкачевский горно-обогатительный комбинат (2 тепловоза);
- Никопольский завод ферросплавов (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).
В начале февраля Печерский райсуд Киев в рамках этого же уголовного производства арестовал другие активы "приватовских" структур. Тогда под арестом оказалось около 1 500 объектов движимого и недвижимого имущества.
Подробнее об арестах активов экс-владельцев ПриватБанка: Приват VS Коломойский: суд арестовал Буковель. Это что-то значит?