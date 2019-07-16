Где хранят деньги состоятельные украинцы: топ-5 банков

Национальный банк (НБУ) назвал банки, которым отдают предпочтение состоятельные украинцы, пишет Finbalance.

По данным НБУ, на 1 июня среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть, за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 000 грн было в:

Приватбанке (38 000 );

); Альфа-Банке (7 300 );

); Укрэксимбанке (7 000 );

); Райффайзен Банке Аваль (6 500 );

); УкрСиббанке (6 400 ).

Наибольшая сумма вкладов свыше 500 000 грн в:

В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:

ПриватБанк (21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);

Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн человек, причем у 695 000 вклады до 10 грн);

вклады до 10 грн); УкрСиббанк (2,16 млн, причем у 834 000 вклады до 10 грн);

вклады до 10 грн); Альфа-Банк (1,95 млн, причем у 1,27 вклады до 10 грн);

ПУМБ (1,88 млн, причем у 1,26 млн вклады до 10 грн).

Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели: