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16.07.2019, 10:12

Где хранят деньги состоятельные украинцы: топ-5 банков

Где хранят деньги состоятельные украинцы: топ-5 банков

Нацбанк назвал банки, которым состоятельные украинцы доверяют свои деньги. В топ-5 - три госбанка

Национальный банк (НБУ) назвал банки, которым отдают предпочтение состоятельные украинцы, пишет Finbalance.

По данным НБУ, на 1 июня среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть, за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 000 грн было в:

  • Приватбанке (38 000);
  • Альфа-Банке (7 300);
  • Укрэксимбанке (7 000);
  • Райффайзен Банке Аваль (6 500);
  • УкрСиббанке (6 400).

Наибольшая сумма вкладов свыше 500 000 грн в:

В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:

  • ПриватБанк (21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);
  • Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн человек, причем у 695 000 вклады до 10 грн);
  • УкрСиббанк (2,16 млн, причем у 834 000 вклады до 10 грн);
  • Альфа-Банк (1,95 млн, причем у 1,27 вклады до 10 грн);
  • ПУМБ (1,88 млн, причем у 1,26 млн вклады до 10 грн).

Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели:

  • ПриватБанк (182,2 млрд грн);
  • Альфа-Банк (33,5 млрд грн);
  • Райффайзен Банк Аваль (27 млрд грн);
  • Укрэксимбанк (26,6 млрд грн);
  • Укргазбанк (22,9 млрд грн).

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Теги: НБУ, банки
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