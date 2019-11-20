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НБУ назвал сумму, которую получит за проданный актив Курченко

НБУ назвал сумму, которую получит за проданный актив Курченко
20.11.2019, 08:57

Средства, полученные от продажи нефтеперевалочного комплекса, будут направлены на погашение задолженности ПАО Реал Банк

Национальный банк Украины получит 170 млн грн от продажи переданного в ипотеку НБУ Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который был продан на аукционе за 200 млн грн. Об этом сказано в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что указанное имущество продано фактически по его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

"Средства, полученные от продажи нефтеперевалочного комплекса, будут направлены на погашение задолженности ПАО Реал Банк по предоставленному кредиту рефинансирования. В целом ждем поступления 170 млн грн от продажи актива, поскольку 10% от цены продажи составляет исполнительный сбор, а 5% - это вознаграждение организатора торгов", - отметил начальник отдела взыскания задолженности Управления по работе с проблемными активами Евгений Булавин.

В НБУ также заявили, что порядок реализации арестованного имущества ГП СЕТАМ не предусматривает раскрытия данных победителя и участников торгов. Окончательная информация о победителе аукциона появится после подписания им протокола и перечисления средств за приобретенное имущество.

18 ноября на электронной площадке OpenMarket Государственная исполнительная служба Минюста реализовала Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн. По данным Agrus Media, новым владельцем нефтепервалочного комплекса стала компания Галнафтогаз Виталия Антонова, владеющая сетью АЗС под брендом ОККО и 10 нефтебазами.

  • В сентябре в НБУ сообщили, что имущество Херсонсокго НПК выставлено на торги в рамках погашения задолженности по кредиту рефинансирования ПАО Реал Банк. Государственная исполнительная служба Минюста должна была провести аукцион 9 октября на электронной площадке OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ). Общая площадь Херсонского НПЗ составляет 5 471,5 кв. м, начальная цена реализации - 201,5 млн грн.
  • Новый аукцион на площадке СЕТАМ был назначен на 18 ноября, а стартовая цена снижена до 161,3 млн грн ($6,4 млн).
  • Ранее сообщалось, что заявку на участие в аукционе по покупке Херсонской нефтеперевалки подал Неон Финанс, 100% уставного капитала которого принадлежит ТАС Эссет Менеджмент бизнесмена Сергея Тигипко.

Херсонский НПК принадлежал структурам группы ВЕТЭК беглого бизнесмена Сергея Курченко. Договор ипотеки с Реал Банком (также принадлежащему Курченко) и НБУ был подписал 8 ноября 2013 года. По условиям ипотеки, кредит в размере 800 млн грн предоставлялся под залог имущества (перевалочный комплекс и нефтебаза) рыночной стоимостью более 1,14 млрд грн. Из-за того, что Реал Банк не смог рассчитаться по кредиту, суд в ноябре 2014 года решил взыскать НПК в пользу НБУ.

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