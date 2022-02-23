НБУ о чрезвычайном положении: Для банков ничего не меняется, денег достаточно

Национальный банк заявил, что банковская система Украины после введения чрезвычайного положения будет работать без изменений.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – говорится на сайте НБУ.

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Регулятор заявил, что имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

23 февраля Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях уже есть специфический режим в связи с проведением Операции объединенных сил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что режим ЧС предусматривает "превентивные вопросы" для сохранения покоя в стране. Это могут быть ограничения движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка документов у физических лиц. Предполагается усиление охраны гражданского порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Закон предусматривает введение чрезвычайного положения сроком на 30 дней, но при необходимости оно может быть продлено новым указом президента.

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Андрей Водяный

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