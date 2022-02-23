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НБУ о чрезвычайном положении: Для банков ничего не меняется, денег достаточно

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 13:59
НБУ о чрезвычайном положении: Для банков ничего не меняется, денег достаточно - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк заявил, что банковская система Украины после введения чрезвычайного положения будет работать без изменений.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – говорится на сайте НБУ.

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Регулятор заявил, что имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

  • 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях уже есть специфический режим в связи с проведением Операции объединенных сил.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что режим ЧС предусматривает "превентивные вопросы" для сохранения покоя в стране. Это могут быть ограничения движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка документов у физических лиц. Предполагается усиление охраны гражданского порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
  • Закон предусматривает введение чрезвычайного положения сроком на 30 дней, но при необходимости оно может быть продлено новым указом президента.

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Андрей Водяный
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