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02.01.2019, 09:41

НБУ обяжет по-новому открывать клиентам счета

НБУ обяжет по-новому открывать клиентам счета

Нацбанк переведет банковских клиентов на IBAN

Национальный банк с 1 апреля 2019 года внедрит международный номер банковского счета IBAN, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Банки будут обязаны открывать клиентам новые счета только в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля по 31 октября банки самостоятельно переведут на IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета. Действующие номера счетов клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

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С 1 апреля по 31 октября клиенты банков смогут указывать в реквизитах расчетных документов как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN.

Применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть, все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN, отмечает регулятор.

Это позволит клиентам банков легко идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк, который его обслуживает; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Среди других преимуществ для клиентов банков использования IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, следуя требованиям стандарта ISO 13616.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

В результате внедрения IBAN по первым двум буквам сразу можно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

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Теги: НБУ, банки, iban
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