НБУ объяснил, за что оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грн

Национальный банк Украины разъяснил причины штрафа в размере 14,38 млн грн, наложенного на АО Универсал Банк.

Как напоминают в пресс-службе НБУ, мера воздействия была применена в январе 2019 года за нарушение в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В частности, регулятор выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн".

Деньги поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых были клиентами другого банка, по которому Нацбанк установил факт рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.

Кроме того, деньги по счетам этих после зачисления в течение ближайших дней перечислялись другим компаниям, с назначением платежа, отличным от того, по которому деньги зачислялись на счета.

В НБУ считают, что деятельность этих клиентов Универсал Банк была преимущественно направлена ​​на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета использовались как звено в цепи для безналичного перечисление денег между счетами в нескольких банках.

Регулятор обнаружил и признаки фиктивности у этих клиентов Универсал Банк: незначительный уставный капитал; один человек является владельцем и руководителем предприятий; у клиентов отсутствуют другие сотрудники компании, кроме руководителя; период деятельности шести юрлиц из группы клиентов банка не превышает одного года со дня их госрегистрации; адрес семи компаний является местом регистрации значительного количества юрлиц; наличие одинаковых IP-адресов у некоторых предприятий и их контрагентов и пр..

Счета большинства юрлиц из группы клиентов открывались в одном отделении Универсал Банка. Кроме того, некоторые компании и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия с признаки фиктивности и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов и конвертацией денег.

В Нацбанке также отмечают, что в Универсал Банке не анализировали клиентов с учетом признаков их связанности. Им или отказывали в обслуживании позже или не отказывали вообще.

Кроме того Универсал Банк продолжал обслуживать рисковых клиентов, по которым было принято решение о прекращении деловых отношений, что свидетельствует о формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В НБУ констатируют, что в течение месяца после принятия банком таких решений клиенты списали со счетов на общую сумму около 266 млн грн.

В прошлом году НБУ оштрафовал еще один системообразующий банк - Укрсоцбанк, который также не согласился с мерой воздействия регулятора и подал в суд. Нацбанку пришлось объяснить причины штрафа.

В августе за нарушения в сфере финмониторинга НБУ оштрафовал банк Альянс, Укргазбанк и КИБ, Сбербанк получил письменное предупреждение.

В конце августа НБУ дополнил правила проведения финмониторинга.

