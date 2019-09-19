НБУ объяснил, за что оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грн

Национальный банк Украины разъяснил причины штрафа в размере 14,38 млн грн, наложенного на АО Универсал Банк.
Как напоминают в пресс-службе НБУ, мера воздействия была применена в январе 2019 года за нарушение в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
В частности, регулятор выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн".
Деньги поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых были клиентами другого банка, по которому Нацбанк установил факт рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.
Кроме того, деньги по счетам этих после зачисления в течение ближайших дней перечислялись другим компаниям, с назначением платежа, отличным от того, по которому деньги зачислялись на счета.
В НБУ считают, что деятельность этих клиентов Универсал Банк была преимущественно направлена на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета использовались как звено в цепи для безналичного перечисление денег между счетами в нескольких банках.
Регулятор обнаружил и признаки фиктивности у этих клиентов Универсал Банк: незначительный уставный капитал; один человек является владельцем и руководителем предприятий; у клиентов отсутствуют другие сотрудники компании, кроме руководителя; период деятельности шести юрлиц из группы клиентов банка не превышает одного года со дня их госрегистрации; адрес семи компаний является местом регистрации значительного количества юрлиц; наличие одинаковых IP-адресов у некоторых предприятий и их контрагентов и пр..
Счета большинства юрлиц из группы клиентов открывались в одном отделении Универсал Банка. Кроме того, некоторые компании и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия с признаки фиктивности и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов и конвертацией денег.
В Нацбанке также отмечают, что в Универсал Банке не анализировали клиентов с учетом признаков их связанности. Им или отказывали в обслуживании позже или не отказывали вообще.
Кроме того Универсал Банк продолжал обслуживать рисковых клиентов, по которым было принято решение о прекращении деловых отношений, что свидетельствует о формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
В НБУ констатируют, что в течение месяца после принятия банком таких решений клиенты списали со счетов на общую сумму около 266 млн грн.
В прошлом году НБУ оштрафовал еще один системообразующий банк - Укрсоцбанк, который также не согласился с мерой воздействия регулятора и подал в суд. Нацбанку пришлось объяснить причины штрафа.
В августе за нарушения в сфере финмониторинга НБУ оштрафовал банк Альянс, Укргазбанк и КИБ, Сбербанк получил письменное предупреждение.