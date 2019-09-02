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В августе четыре банка нарушили условия финмониторинга

В августе четыре банка нарушили условия финмониторинга
02.09.2019, 08:14

НБУ оштрафовал банк Альянс, Укргазбанк и КИБ, Сбербанк получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в августе применил к банку Альянс, Сбербанку, Укргазбанку и Коммерческому индустриальному банку (КИБ) меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, самый крупный штраф получил банк Альянс. Регулятор оштрафовал банк на 2,6 млн грн за рисковую деятельность. Банк Альянс обслуживал физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), проводивших финоперации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На бирже ОВГЗ продавали юрлица, которые получали инвестиционный убыток, а названные физлица при дальнейшей продаже ОВГЗ получали инвестиционную прибыль. Кроме того, банк сам выступал брокером этих операций.

В Нацбанке отмечают, что характер и последствия этих сделок дают основания полагать, что их целью может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг).  "Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла)", - говорится в сообщении.

Кроме того, банк фигурирует в уголовном деле по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.

Вторым нарушителем условий финмониторинга был Сбербанк. Он получил  письменное предупреждение за то, что не проверялись полномочия представителя клиента.

Среди нарушителей оказался и Укргазбанк. Его оштрафовали на 300 000 грн за надлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Кроме того банк получил письменное предупреждение за другие нарушения. В частности, за не обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга;  за ненадлежащую проверку клиентов; за надлежащую переоценку рисков клиентов; за неосуществление первичного финмониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные лица или связанные с ними лица; за несоблюдение срока уведомления специально уполномоченного органа о лицах, которым банк отказал в установлении деловых отношений.

Четвертым нарушителем был КИБ. Его оштрафовали на 200 000 грн за ненадлежащий анализ финопераций с учетом риск-ориентированного подхода.

  • В конце августа НБУ дополнил правила проведения финмониторинга.
  • В июле три банка нарушили условия финмониторига. Среди них и Кредит Днепр, который не только получил письменное предупреждение от НБУ, но и штраф на 300 000 грн.
  • В апреле НБУ оштрафовал Индустриалбанк почти на 7 млн грн за рисковую деятельность.
  • В марте НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф.

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