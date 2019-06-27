НБУ оштрафовал банк почти на 7 млн грн за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в июне оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает Нацбанк, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ отмечают, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Регулятор также обратил внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

"К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности", - подчеркивают в НБУ.

В апреле НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф.

В марте НБУ заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 гг на сумму 211,8 млн грн. Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Кроме того в связи с иском Укрсоцбанка Нацбанку пришлось объяснить, почему банк был оштрафован на 30,5 млн грн.