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27.06.2019, 18:40

НБУ оштрафовал банк почти на 7 млн грн за рисковую деятельность

НБУ оштрафовал банк почти на 7 млн грн за рисковую деятельность

Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в июне оштрафовал АКБ Индустриалбанк на 6,85 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает Нацбанк, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств  трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения  этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ отмечают, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Регулятор также обратил внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

"К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности", - подчеркивают в НБУ.

В апреле НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф

В марте НБУ заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 гг на сумму 211,8 млн грн. Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Кроме того в связи с иском Укрсоцбанка Нацбанку пришлось объяснить, почему банк был оштрафован на 30,5 млн грн.

Индустриалбанк (г. Запорожье), основан в 1990 году - универсальный банк с частным капиталом. По классификации НБУ входит в третью группу банков. Индустриалбанк является правопреемником всех прав и обязательств Экспресс-Банка, объединение с которым завершилось 1 декабря 2017 года. Основные владельцы Индустриалбанка - Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая, им принадлежит около 70% в уставном капитале Индустриалбанка. В феврале 2018 года Акционеры Индустриалбанка решили увеличить капитал и переехать в Киев.  

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Теги: Индустриалбанк, НБУ, штраф, отмывание денег, финансовый мониторинг
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