НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке

Национальный банк в связи с иском Укрсоцбанка объснил, почему оштрафовал его на 30,5 млн грн.

Регулятор обнаружил в Укрсоцбанке рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Речь идет о снятии наличных в период с мая 2016 года по сентябрь 2017-го на более 1 млрд грн клиентами банка.

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Группа из 327 физических лиц и двух юридических лиц обналичивала 98,73% поступивших на их счета денег. Характер этих финансовых операций позволил НБУ полагать, что их целью является легализация криминальных доходов.

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Свое мнение НБУ подкрепляет тем, что Укрсоцбанк определил финансовое состояние многих их этих клиентов как "неудовлетворительное", но все равно разрешил операции по обналичиванию. Нередко клиенты снимали более сотни тысяч или даже миллионы гривень. Один из клиентов передал паспорт неустановленным лицам и снял свыше 100 млн грн.

Нацбанк увидел несоответствие между целями поступления денег на счета клиентов и информацией об их профессиональной деятельности. Например, продавец, грузчик и монтажник получали деньги в качестве оплаты за услуги проектирования, андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги; а тракторист, продавец, официант - за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайн, промоутерские услуги.

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Кроме того, аудиторы НБУ зафиксировали снятие денег человеком, который на момент операции был мертв. Некоторые лица фигурируют в уголовных производствах.

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Также в НБУ утверждают, что отдельные финоперации проводились по документам с признаками фиктивности или вообще без документов.

Согласно выводам НБУ, Укрсоцбанк недостаточно борется с отмыванием денег.

Укрсоцбанк в феврале обратился в Окружной административный суд Киева с иском к НБУ. Банк требует признать неправомерным и отменить решение о 30-миллионном штрафе.

Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.