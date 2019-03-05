Укрсоцбанк подал в суд на НБУ

Укрсоцбанк в феврале обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ). Банк требует признать неправомерным и отменить решение НБУ о применении штрафа к Укрсоцбанку. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на определение суда.

Речь идет о том, что НБУ в ноябре 2018 года оштрафовал Укрсоцбанк на 30,5 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности.

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По информации издания, Укрсоцбанк еще не оплачивал штраф. "Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями (НБУ, - ред.) в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно ст. 10 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", - заявили в начале декабря в пресс-службе Укрсоцбанка.

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Плановая инспекционная проверка НБУ по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проходила с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года.

Укрсоцбанк подал исковое заявление 12 февраля 2019 года, но на следующий день суд оставил его без рассмотрения, предоставив пять дней для устранения нарушений.

22 февраля суд принял иск к рассмотрению, поскольку банк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19 210 грн. Подготовительное заседание по делу № 640/2404/19 назначили на 4 марта. Накануне в Окружном админсуде Киева был объявлен перерыв до 14 марта.