Обналичивание в Мегабанке: НБУ раскрыл подробности

Национальный банк (НБУ) заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 гг на сумму 211,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Реклама

По мнению регулятора, банк совершал операции, которые могли быть незаконным переводом денег в наличку.

Как установил НБУ, деньги, которые снимали около 30 клиентов банка в кассе, сначала поступали на их счета в виде кредитов. При этом кредитные договоры являлись однотипными, а выполнение обязательств по ним обеспечивалось договором поручительства или пеней, но пеня составляла 0%.

Все эти клиенты получили кредиты от 4 млн грн до 10 млн грн всего на 14 дней. Нацбанк выяснил в Государственной фискальной службе, что доходов этих людей было недостаточно для погашения взятых кредитов: часть из них были безработными, другие - работали продавцами, кассирами и на других малооплачиваемых должностях.

Кредиты не погашались. Долг за них наличкой оплачивали две компании-поручители. Деньги, которые они платили, поступали со счетов компаний в разных банках в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию или как "безвозвратная финансовая помощь".

У этих поручителей НБУ обнаружил признаки фиктивности: адреса "массовой регистрации" юрлиц, руководитель, конечный бенефициар и местонахождение фирмы сменились перед открытием счета в банке, в штате работает один или несколько человек и прочее.

Вопреки всем этим фактам Мегабанк не установил поручителям высокий уровень риска. "Неправильное определение уровня риска привело к неосуществлению банком углубленной проверки поручителей", - отмечает регулятор.

Также Мегабанк нарушал норму о выявлении публичных лиц. Он не идентифицировал среди своих клиентов часть людей и компаний, связанных с народными депутатами, и самих депутатов.

В состав акционеров Мегабанка входят Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).