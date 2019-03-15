Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США расширили санкции против России
15.03.2019, 16:50

Обналичивание в Мегабанке: НБУ раскрыл подробности

Обналичивание в Мегабанке: НБУ раскрыл подробности

Мегабанк совершил операции на 212 млн грн, которые могли быть незаконным переводом денег в наличку

Национальный банк (НБУ) заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 гг на сумму 211,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Реклама

По мнению регулятора, банк совершал операции, которые могли быть незаконным переводом денег в наличку.

Как установил НБУ, деньги, которые снимали около 30 клиентов банка в кассе, сначала поступали на их счета в виде кредитов. При этом кредитные договоры являлись однотипными, а выполнение обязательств по ним обеспечивалось договором поручительства или пеней, но пеня составляла 0%.

Все эти клиенты получили кредиты от 4 млн грн до 10 млн грн всего на 14 дней. Нацбанк выяснил в Государственной фискальной службе, что доходов этих людей было недостаточно для погашения взятых кредитов: часть из них были безработными, другие - работали продавцами, кассирами и на других малооплачиваемых должностях.

Кредиты не погашались. Долг за них наличкой оплачивали две компании-поручители. Деньги, которые они платили, поступали со счетов компаний в разных банках в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию или как "безвозвратная финансовая помощь".

У этих поручителей НБУ обнаружил признаки фиктивности: адреса "массовой регистрации" юрлиц, руководитель, конечный бенефициар и местонахождение фирмы сменились перед открытием счета в банке, в штате работает один или несколько человек и прочее.

Вопреки всем этим фактам Мегабанк не установил поручителям высокий уровень риска. "Неправильное определение уровня риска привело к неосуществлению банком углубленной проверки поручителей", - отмечает регулятор.

Также Мегабанк нарушал норму о выявлении публичных лиц. Он не идентифицировал среди своих клиентов часть людей и компаний, связанных с народными депутатами, и самих депутатов.

В состав акционеров Мегабанка входят Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).

Отправить:
Распечатать:
Теги: отмывание денег, Мегабанк, обналичивание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 