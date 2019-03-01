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01.03.2019, 16:17

НБУ оштрафовал очередной банк за рисковую деятельность

НБУ оштрафовал очередной банк за рисковую деятельность

В феврале НБУ оштрафовал Мегабанк почти на 6 млн грн и предупредил КБ Земельный Капитал

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк и письменно предупредил банк Земельный Капитал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что Мегабанк оштрафован на 6,2 млн грн. Причина - рисковая деятельность.

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Как отметили в НБУ, Мегабанк провел финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в НБУ, дает "основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность".

Коммерческий банк Земельный Капитал получил письменное предостережение от НБУ по нескольким нарушениям, в том числе за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.

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Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн грн и Правэкс Банк на 200 000 грн за рисковую деятельность.

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Теги: НБУ, штраф, рисковая деятельность, Мегабанк, Земельный Капитал
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