НБУ оштрафовал очередной банк за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк и письменно предупредил банк Земельный Капитал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что Мегабанк оштрафован на 6,2 млн грн. Причина - рисковая деятельность.

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Как отметили в НБУ, Мегабанк провел финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в НБУ, дает "основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность".

Коммерческий банк Земельный Капитал получил письменное предостережение от НБУ по нескольким нарушениям, в том числе за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.

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Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн грн и Правэкс Банк на 200 000 грн за рисковую деятельность.