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01.04.2019, 09:04

НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф

НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф

Нацбанк в марте применил к ОТП Банку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и применил к банку письменное предостережение.

Как сообщается на сайте Нацбанка, ОТП Банк оштрафован на 7,142 млн грн за рисковую деятельность, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам. Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга.

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По данным НБУ, в дальнейшем эти средства инкассаторами доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Но, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы это банк не выдавал кредиты физлицам.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные", - отметили в НБУ.

При этом, пояснили в Нацбанке, банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций.

НБУ уличил ОТП Банк в ненадлежащем выполнении обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов.

Также Нацбанк применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.

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Теги: штраф, ОТП Банк
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