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НБУ оптимизирует порядок кассовых операций. Что изменится

НБУ оптимизирует порядок кассовых операций. Что изменится
21.08.2019, 11:42

НБУ исключил из кассовых документов код банка и отменил карточки с примерами подписей

Национальный банк оптимизирует с 1 сентября 2019 года порядок кассовых операций банков и организацию работы с наличными в национальной и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности регулятор исключил из кассовых документов реквизит "код банка" и отменил карточку с примерами подписей" клиентов банков при обслуживании их счетов.

Кроме того, новые требования НБУ предусматривают сдачу банками наличных в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

Помимо этого банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в деньгах прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных средств в собственной банковской сети.

Также НБУ ввел контроль над качеством пригодных к обращению банкнот гривни, изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового номинала.

Все эти нормы содержит постановление Правления НБУ "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине" от 15 августа 2019 года.

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НБУ кассовые операции
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