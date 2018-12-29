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29.12.2018, 11:28

НБУ опубликовал график работы банков на праздники

НБУ опубликовал график работы банков на праздники

Как будет работать банковская система в период новогодне-рождественских праздников

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банковская система будет работать по такому графику:

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29 декабря в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины. Нацбанк и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

30, 31 декабря 2018-го, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система Реестр договоров с нерезидентами 2 работать не будут.

2 января банки будут работать без клиентов для обеспечения комплекса работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы денег через СЭП в этот день будут осуществляться.

3, 4 и с 8 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

Как отмечають в Нацбанке, в период с 29 декабря 2018 до 3 января 2019 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018.

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Теги: банки, НБУ, новый год
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