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НБУ оштрафовал три банка за нарушение условий финмониторинга

НБУ оштрафовал три банка за нарушение условий финмониторинга
02.03.2020, 09:04

Нацбанк оштрафовал ПИБ, А-Банк и Львов на общую сумму в 1 млн грн

Национальный банк Украины в феврале оштрафовал за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга Первый инвестиционный банк (ПИБ), А-Банк и АКБ "Львов". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности ПИБ оштрафован на 200 000 грн за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Нацбанк также оштрафовал А-Банк на 400 000 грн за нарушение требований, которые касаются выполнения запросов инспекционной группы. Кроме того банк получил письменное предостережение за несколько нарушений. Среди которых, ненадлежащая работа с внутренними документами по вопросам финмониторинга; нарушение требований по проверке клиентов; представление Нацбанку недостоверной статистической отчетности.

Регулятор оштрафовал банк Львов на 400 000 грн за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменное предостережение из-за нарушений, которые касаются внутренних документов по вопросам финмониторинга; ненадлежащее изучение клиента; невыявление принадлежности клиента к национальным публичным деятелям, или связанным с ними лицам; ненадлежащую переоценку рисков клиентов и невыявление операций, подлежащих финмониторингу.

Андреева Анна
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Банк Львов ПИБ штраф нбу А-Банк финмониторинг
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