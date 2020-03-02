НБУ оштрафовал три банка за нарушение условий финмониторинга

Национальный банк Украины в феврале оштрафовал за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга Первый инвестиционный банк (ПИБ), А-Банк и АКБ "Львов". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности ПИБ оштрафован на 200 000 грн за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Нацбанк также оштрафовал А-Банк на 400 000 грн за нарушение требований, которые касаются выполнения запросов инспекционной группы. Кроме того банк получил письменное предостережение за несколько нарушений. Среди которых, ненадлежащая работа с внутренними документами по вопросам финмониторинга; нарушение требований по проверке клиентов; представление Нацбанку недостоверной статистической отчетности.

Регулятор оштрафовал банк Львов на 400 000 грн за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменное предостережение из-за нарушений, которые касаются внутренних документов по вопросам финмониторинга; ненадлежащее изучение клиента; невыявление принадлежности клиента к национальным публичным деятелям, или связанным с ними лицам; ненадлежащую переоценку рисков клиентов и невыявление операций, подлежащих финмониторингу.

В январе Нацбанк оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.

В декабре НБУ оштрафовал на 2,3 млн грн банк Земельный Капитал и письменно предупредил Окси Банк и Кристалбанк.