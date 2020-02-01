НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой

Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций.
- В декабре НБУ оштрафовал на 2,3 млн грн банк Земельный Капитал и письменно предупредил Окси Банк и Кристалбанк.
- В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка. Общая сумма штрафа ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступает в силу 24 апреля 2020 года.
Аккордбанк. По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой
. Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того среди держателей акций Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).