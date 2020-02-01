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НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой

НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой
01.02.2020, 11:39

Сумма штрафа АккордБанка превысила 2 млн грн

Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций.

  • В декабре НБУ оштрафовал на 2,3 млн грн банк Земельный Капитал и письменно предупредил Окси Банк и Кристалбанк.
  • В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка. Общая сумма штрафа ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступает в силу 24  апреля 2020 года.
Аккордбанк. По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того среди держателей акций Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%). 
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