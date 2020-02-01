НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой

Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций.

В декабре НБУ оштрафовал на 2,3 млн грн банк Земельный Капитал и письменно предупредил Окси Банк и Кристалбанк.

В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка. Общая сумма штрафа ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн.

27 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступает в силу 24 апреля 2020 года.