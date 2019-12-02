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В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка

В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка
02.12.2019, 09:38

Общая сумма штрафа ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн

Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Среди нарушителей государственный Ощадбанк. Он оштрафован на 200 000 грн за то, что должным образом не анализировал финансовые операций своих клиентов. За нарушение с такой же формулировкой оштрафован на 400 000 грн АО ЕПБ.

АО Мегабанк оштрафован на 200 000 грн за то, что не была остановлена финансовая операция, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал АБ Радабанк. Он оштрафован на 300 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

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