НБУ оспорил одно из решений по делу о национализации ПриватБанка

Национальный банк обжаловал решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля по иску Игоря Коломоского по делу об отмене решения о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ обратили внимание на отдельные аргументы суда, послуживших основанием для принятия решения. С ними, как заявил регулятор, согласиться невозможно.

В частности, отмечается, что суд полностью проигнорировал установление НБУ потребности ПриватБанка в его докапитализации, а также невыполнение банком и его акционерами (Игорем Коломойский и Геннадием Боголюбовым) программы финансового оздоровления, что стало основанием для отнесения банка к неплатежеспособных.

"В то же время суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений НБУ, что не соответствует действительности", - добавил регулятор.

Кроме того, в НБУ считают, что суд неправильно применил нормы материального права по сути кредитных рисков и формирования резервов под них.

В результате суд пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками только по кредитным договорам, по которым есть просрочка, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям не могут формироваться, отметили в Нацбанке.

Также, как заявил регулятор, не смог дать определение понятию "активная операция", приравняв его к понятию "невыполненная операция".