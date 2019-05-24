Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 13:07

НБУ оспорил одно из решений по делу о национализации ПриватБанка

НБУ оспорил одно из решений по делу о национализации ПриватБанка

Регулятор обжаловал решение суда о незаконном выводе ПриватБанка с рынка с участием государства

Национальный банк обжаловал решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля по иску Игоря Коломоского по делу об отмене решения о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ обратили внимание на отдельные аргументы суда, послуживших основанием для принятия решения. С ними, как заявил регулятор, согласиться невозможно.

В частности, отмечается, что суд полностью проигнорировал установление НБУ потребности ПриватБанка в его докапитализации, а также невыполнение банком и его акционерами (Игорем Коломойский и Геннадием Боголюбовым) программы финансового оздоровления, что стало основанием для отнесения банка к неплатежеспособных.

"В то же время суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений НБУ, что не соответствует действительности", - добавил регулятор.

Кроме того, в НБУ считают, что суд неправильно применил нормы материального права по сути кредитных рисков и формирования резервов под них.

В результате суд пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками только по кредитным договорам, по которым есть просрочка, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям не могут формироваться, отметили в Нацбанке.

Также, как заявил регулятор, не смог дать определение понятию "активная операция", приравняв его к понятию "невыполненная операция".

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 