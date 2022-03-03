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НБУ отложил пересмотр учетной ставки до нормализации ситуации

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03.03.2022, 14:40
НБУ отложил пересмотр учетной ставки до нормализации ситуации - Фото
Фото: пресс-служба НБУ / Facebook

Национальный банк решил, что не будет пересматривать учетную ставку, пока в Украине не нормализуется экономическая ситуация. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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"Сейчас из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков", – объяснил решение регулятора глава НБУ Кирилл Шевченко.

Заседания правления по монетарным вопросам и публикация инфляционного отчета возобновятся со временем.

"После освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах, Национальный банк вернется к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", – заявил Шевченко.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Так спрос на продукты сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
Андрей Водяный
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НБУ учетная ставка Кирилл Шевченко
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