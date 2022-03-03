НБУ отложил пересмотр учетной ставки до нормализации ситуации
Национальный банк решил, что не будет пересматривать учетную ставку, пока в Украине не нормализуется экономическая ситуация. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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"Сейчас из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков", – объяснил решение регулятора глава НБУ Кирилл Шевченко.
Заседания правления по монетарным вопросам и публикация инфляционного отчета возобновятся со временем.
"После освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах, Национальный банк вернется к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", – заявил Шевченко.
- Учетная ставка НБУ с 20 января 2022 установлена на уровне 10%.
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