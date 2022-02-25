UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:08

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ, сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о Международном резервном банке, который на 100% принадлежит Сбербанку России и Проминвестбанке, который на 99,77% принадлежит российскому госбанку ВЕБ.РФ.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В НБУ подчеркнули, что Россия является владельцем 50,000000004427% уставного капитала Сбербанка и 100% уставного капитала ВЕБ.РФ, следовательно, их украинские дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

НБУ отметил, что может принимать такие решения на основе постановления от 24 февраля 2022 № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения". Правление НБУ единогласно поддержало ликвидацию этих банков.

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – прокомментировал решение глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

  • 25 февраля НБУ запретил банкам совершать любые валютные операции с использованием российских и беларуских рублей.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 