НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ, сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о Международном резервном банке, который на 100% принадлежит Сбербанку России и Проминвестбанке, который на 99,77% принадлежит российскому госбанку ВЕБ.РФ.

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В НБУ подчеркнули, что Россия является владельцем 50,000000004427% уставного капитала Сбербанка и 100% уставного капитала ВЕБ.РФ, следовательно, их украинские дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

НБУ отметил, что может принимать такие решения на основе постановления от 24 февраля 2022 № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения". Правление НБУ единогласно поддержало ликвидацию этих банков.

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – прокомментировал решение глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

25 февраля НБУ запретил банкам совершать любые валютные операции с использованием российских и беларуских рублей.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

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Наталия Фреик

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