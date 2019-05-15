НБУ отозвал лицензию еще у одного банка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию у Вернум Банка, сообщает пресс-служба регулятора. Решение приняло правление центробанка 14 мая.

"Единственный акционер АО Вернум Банк принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - отметили в НБУ.

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Вернум стал седьмым банком, который прекратил деятельность по собственной инициативе без ликвидации юрлица. Ранее Нацбанк отозвал лицензии у БМ Банка, Диви Банка, банка Финансовый партнер, Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.

Как напоминает регулятор, процедура прекращения банковской деятельности без ликвидации юрлица стала возможной благодаря принятому в 2017 году закону "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Для отзыва банковской лицензии банки должны согласовать с НБУ план прекращения деятельности и полностью выполнить свои обязательства.

Вернум Банк был основан в 2009 году. На 1 апреля 2019-го по размеру общих активов занимал 75-е место из 77 действующих банков, согласно данным Нацбанка.