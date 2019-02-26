НБУ отложил введение международного номера банковского счета

По просьбе банковского сообщества Национальный банк отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа этого года (ранее планировалось - с 1 апреля 2019), уточнили в НБУ.

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"Отсрочка связана с необходимостью доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты", - пояснил регулятор.

С 5 августа 2019 банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября станет обязательным для клиентов всех банков Украины при переводе средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе во время трансграничных переводов. То есть, все переводы с 1 ноября будут проводиться только с использованием IBAN, подчеркнули в НБУ.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ, отметил регулятор.

Ожидается, что использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Благодаря этому клиенты банков смогут:



● удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;

● избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;

● быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Кроме того, Национальный банк планирует ввести стандарт для осуществления платежей с использованием QR кодов для участников платежного рынка.

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Использование QR кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.