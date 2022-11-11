НБУ отстранил Богуслаева от управления его Мотор-Банком на 1 год

Национальный банк Украины признал деловую репутацию единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для принятия решения стало получение НБУ сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.

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НБУ применил к Богуслаеву "меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использования права голоса за 100% акций АО "Мотор-Банк" сроком на 1 год".

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"Согласно закону "О банках и банковской деятельности", право голоса относительно соответствующих акций банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Национальным банком", – сообщили в пресс-службе.

83-летнему Богуслаеву в конце октября сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.

В начале полномасштабного российского вторжения Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым у него был допуск, чтобы они не достались военным.

22 октября СБУ задержала президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева.

4 ноября у Богуслаева нашли и арестовали активы почти на миллиард гривен.

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Наталія Софієнко

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