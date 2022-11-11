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НБУ отстранил Богуслаева от управления его Мотор-Банком на 1 год

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 10:24
НБУ отстранил Богуслаева от управления его Мотор-Банком на 1 год - Фото
Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Национальный банк Украины признал деловую репутацию единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для принятия решения стало получение НБУ сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.

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НБУ применил к Богуслаеву "меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использования права голоса за 100% акций АО "Мотор-Банк" сроком на 1 год".
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"Согласно закону "О банках и банковской деятельности", право голоса относительно соответствующих акций банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Национальным банком", – сообщили в пресс-службе.

83-летнему Богуслаеву в конце октября сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.

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Наталія Софієнко
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НБУ Вячеслав Богуслаев мотор банк
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