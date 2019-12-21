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НБУ перенес сроки переоборудования отделений банков

НБУ перенес сроки переоборудования отделений банков
21.12.2019, 16:54

Нацбанк перенес на год график адаптации отделений банков к требованиям по доступности для маломобильных групп населения

Национальный банк перенес сроки приведения банковских помещений в соответствие с требованиями Положения о лицензировании банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банки обязаны обеспечить доступность своих отделений для маломобильных групп населения по такому графику:

- до 1 января 2021 года - минимум 50% всех помещений в Киеве и городах с населением более 300 000 человек и минимум 30% всех помещений, расположенных в других населенных пунктах;

- до 1 января 2022 года - все помещения в Киеве и городах с населением более 300 000 человек и не менее 70% помещений в других населенных пунктах;

- до 1 января 2023 года - банки должны обеспечить соответствие всех помещений.

В НБУ уточняют, что график был изменен с учетом потребности банков в дополнительном времени для планирования затрат и решения других операционных проблем.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 16 декабря №152.

В Нацбанке также отмечают, до 30 июня 2020 года будут приняты рекомендаций. Они будут иметь комплексный и системный характер и касаться не только физической, но и дистанционной доступности финансовых услуг для маломобильных групп населения.

"Такие комплексные изменения потребуют дополнительных инвестиций банков и определенного времени для осуществления анализа всех своих отделений и сайтов", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что в сентябре Верховная Рада приняла закон, согласно которому Нацбанк получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг. Закон начнет действовать с января 2020 года.

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