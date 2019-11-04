Украинские банки с начала года закрыли 304 отделения

За январь-сентябрь общее количество структурных подразделений банков в Украине сократилось с 8509 до 8205. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

За девять месяцев Ощадбанк закрыл 159 отделений, Проминвестбанк – 49, ПриватБанк – 47, Универсалбанк - 12, Райффайзен Банк Аваль - 7.

При этом ПУМБ с начала года открыл 20 отделений, Акордбанк и Кристалбанк открыли по 5 отделений каждый, Укрбудінвестбанк – 4.

В топ-3 банков по количеству структурных подразделений входит Ощадбанк, его сеть включает 2471 отдедение, ПриватБанк - 1974 отделения и Райффайзен Банк Аваль - 496.