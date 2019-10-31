Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прибыль банков побила очередной рекорд – НБУ

Прибыль банков побила очередной рекорд – НБУ
31.10.2019, 15:53

За девять месяце чистая прибыль банков выросла в 4,4 раза

По итогам третьего квартала платежеспособные банки получили 48,4 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, на 56% (27,4 млрд грн) этот результат был обеспечен деятельностью государственного ПриватБанка.

За девять месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд грн, при этом расходы - на 2% до 135 600 000 000 грн.

В НБУ отмечают четыре фактора, повлиявших на рост банковской прибыли: 1) рост чистых процентных доходов банков на 18% до 59,5 млрд грн; 2) рост чистых комиссионных доходов банков на 14% до 32,3 млрд грн; 3) положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи в размере 14,8 млрд грн; 4) низкий объем отчислений банками в резервы - 8,3 млрд грн против 20 млрд грн в прошлом году.

  • За январь-август платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли.
  • В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.
Напишите нам
НБУ ПриватБанк прибыль банков
Комментарии
Последние новости
 