Прибыль банков побила очередной рекорд – НБУ

По итогам третьего квартала платежеспособные банки получили 48,4 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, на 56% (27,4 млрд грн) этот результат был обеспечен деятельностью государственного ПриватБанка.

За девять месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд грн, при этом расходы - на 2% до 135 600 000 000 грн.

В НБУ отмечают четыре фактора, повлиявших на рост банковской прибыли: 1) рост чистых процентных доходов банков на 18% до 59,5 млрд грн; 2) рост чистых комиссионных доходов банков на 14% до 32,3 млрд грн; 3) положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи в размере 14,8 млрд грн; 4) низкий объем отчислений банками в резервы - 8,3 млрд грн против 20 млрд грн в прошлом году.