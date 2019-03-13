НБУ пересмотрел тарифы на депозитарные услуги

В рамках ежегодного пересмотра цен Национальный банк Украины (НБУ) снизил стоимость отдельных услуг и привел часть тарифов к обоснованному уровню. Новые тарифы вступят в силу 22 марта 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, стоимость обслуживания расчетов в ценных бумагах, номинированных в гривне, в рамках одного депозитарного учреждения, будет снижена с 300 грн до 50 грн за одну проведенную операцию.

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Кроме того, вместо единого тарифа (150 грн) на операции по сопровождению погашения или выплаты дохода по ценным бумагам вводится гибкая тарификация: 50 грн - для сумм до 500 000 грн, 150 грн - для сумм от 500 000 до 50 млн грн, 500 грн - для сумм свыше 50 млн грн.

В НБУ отмечают, что обновленные тарифы более выгодны для мелких и средних инвесторов и должны стимулировать вложения населения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые размещает правительство. В то же время больший спрос на государственные ценные бумаги, номинированные в гривне, будет способствовать снижению стоимости заимствований государством и дальнейшей дедолларизации экономики, является одной из приоритетных задач Нацбанка на 2019 год, отмечают в сообщении.

Кроме этого, Нацбанк привел к обоснованному уровню тарифы на обслуживание операций с ОВГЗ на локальном рынке как результат изменения некоторых тарифов депозитарием-корреспондентом.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №48 от 7 марта 2019 "О внесении изменений в Тарифы на депозитарные услуги (операции), услуг (осуществляются) Национальным банком Украины, а также на услуги по учету и обращения депозитных сертификатов Национального банка Украины".

Ранее сообщалось, что Министерство финансов 29 января на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 18,3 млрд грн.