НБУ пересмотрел тарифы на депозитарные услуги

В рамках ежегодного пересмотра цен Национальный банк Украины (НБУ) снизил стоимость отдельных услуг и привел часть тарифов к обоснованному уровню. Новые тарифы вступят в силу 22 марта 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, стоимость обслуживания расчетов в ценных бумагах, номинированных в гривне, в рамках одного депозитарного учреждения, будет снижена с 300 грн до 50 грн за одну проведенную операцию.
Кроме того, вместо единого тарифа (150 грн) на операции по сопровождению погашения или выплаты дохода по ценным бумагам вводится гибкая тарификация: 50 грн - для сумм до 500 000 грн, 150 грн - для сумм от 500 000 до 50 млн грн, 500 грн - для сумм свыше 50 млн грн.
В НБУ отмечают, что обновленные тарифы более выгодны для мелких и средних инвесторов и должны стимулировать вложения населения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые размещает правительство. В то же время больший спрос на государственные ценные бумаги, номинированные в гривне, будет способствовать снижению стоимости заимствований государством и дальнейшей дедолларизации экономики, является одной из приоритетных задач Нацбанка на 2019 год, отмечают в сообщении.
Кроме этого, Нацбанк привел к обоснованному уровню тарифы на обслуживание операций с ОВГЗ на локальном рынке как результат изменения некоторых тарифов депозитарием-корреспондентом.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ №48 от 7 марта 2019 "О внесении изменений в Тарифы на депозитарные услуги (операции), услуг (осуществляются) Национальным банком Украины, а также на услуги по учету и обращения депозитных сертификатов Национального банка Украины".
Ранее сообщалось, что Министерство финансов 29 января на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 18,3 млрд грн.