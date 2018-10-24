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24.10.2018, 17:53

НБУ по-новому будет проверять владельцев банков

НБУ по-новому будет проверять владельцев банков

Нацбанк уточнил правила прохождения процедуры проверки собственников непрозрачных банков

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок проверки структуры собственности украинских финансовых учреждений, которые не соответствуют установленным требованиям. Об этом говорится в постановлении НБУ №110.

Новое положение дает банку право устранить несоответствия в поданных документах и пройти процедуру повторно.

"В случае несоответствия собственности банка требованиям относительно ее прозрачности, НБУ предлагает банку привести структуру собственности в соответствие с этими требованиями", - говорится в постановлении.

Т.е., НБУ отправляет банку письменное уведомление о необходимости изменить структуру, после чего устанавливает срок, в который следует внести коррективы, и  прописывает необходимые рекомендации.

Если финучреждение не подало новый пакет документов в срок или обновленная структура снова не соответствует требованиям, Комитет по вопросам надзора НБУ может принять решение о признании структуры непрозрачной.

Письменное уведомление банку о принятом решении регулятор обязан отправить в течение 3-х дней.

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Теги: НБУ, банки, собственники
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