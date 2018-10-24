НБУ по-новому будет проверять владельцев банков

Нацбанк уточнил правила прохождения процедуры проверки собственников непрозрачных банков

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Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок проверки структуры собственности украинских финансовых учреждений, которые не соответствуют установленным требованиям. Об этом говорится в постановлении НБУ №110.

Новое положение дает банку право устранить несоответствия в поданных документах и пройти процедуру повторно.

"В случае несоответствия собственности банка требованиям относительно ее прозрачности, НБУ предлагает банку привести структуру собственности в соответствие с этими требованиями", - говорится в постановлении.

Т.е., НБУ отправляет банку письменное уведомление о необходимости изменить структуру, после чего устанавливает срок, в который следует внести коррективы, и прописывает необходимые рекомендации.

Если финучреждение не подало новый пакет документов в срок или обновленная структура снова не соответствует требованиям, Комитет по вопросам надзора НБУ может принять решение о признании структуры непрозрачной.

Письменное уведомление банку о принятом решении регулятор обязан отправить в течение 3-х дней.