НБУ показал результаты оценки устойчивости банков

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. Данные доступны в разделе "Банковский надзор - диагностика банков".

Как пояснили в НБУ, оценка устойчивости предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование. Объектами стресс-тестирования были банки, на которые совокупно приходилось более 94% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования выбирались банки, крупнейшие по двум показателям: взвешенные на риск активы и депозиты физических лиц.

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В НБУ отменили, что результаты оценки устойчивости свидетельствуют, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако должен увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам.

По итогам AQR и экстраполяции (56 банков, которые не проходили стресс-тесты) в четырех из 56 банках обнаружена потребность в капитале на отчетную дату - начало 2018 года. Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка - банк Глобус и Мистобанк - нуждались в докапитализации, однако к концу 2018 года уже выполнили необходимые меры.

Из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 учреждений на общую сумму 42,1 млрд грн. Без учета ВТБ Банка, который признан неплатежеспособным, потребность составляла 34,7 млрд грн. К концу 2018 года она снизилась до 19,7 млрд грн.

Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк Восток и Сбербанк.

Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: Пивденный, Альфа-банк и Ощадбанк.

У других банков есть время до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации, отмечают в НБУ.

Нацбанк планирует и в дальнейшем осуществлять оценку устойчивости банков и банковского сектора и публиковать ее результаты в разрезе банков. Перечень банков, а также обновленные подходы к стресс-тестированию в 2019 году, будут обнародованы в январе.