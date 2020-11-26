НБУ получил заявку на покупку БТА Банка гражданином Беларуси

Национальный банк Украины получил от гражданина Беларуси пакет документов на согласования покупки БТА-Банка. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от пресс-службы НБУ.

"Полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении", – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

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В НБУ не раскрывают имя покупателя, ссылаясь на закон "О защите персональных данных".

Согласно закону "О банках и банковской деятельности" НБУ может рассматривать заявку в течение трех месяцев. На протяжении этого периода регулятор проверяет деловую репутация инвестора, его финансовое положение и источники происхождения средств.

Антимонопольный комитет Украины 23 ноября выдал разрешение гражданину Беларуси приобрести более 50% акций БТА Банка.

БТА Банк основан в 1992 году. На начло 2020 года акционером банка являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов БТА Банк занимал 71-е место (385,6 млн грн) среди действующих 74 банков в Украине.

6 ноября 2020 года НБУ опубликовал список наиболее убыточных украинских банков. В данном антирейтинге БТА Банк занимал 4-е место.

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Роман Брыль

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