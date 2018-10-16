НБУ потратит 2,4 млн на смену замков

Нацбанк объявил тендер на смену замков в хранилище

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Национальный банк Украины планирует обновить замки на дверях главного хранилища в столице. Об этом сообщает PaySpaceMagazine, ссылаясь на пресс-службу НБУ.

Регулятор сегодня, 16 октября, объявил тендер на проведение таких работ.

В течение двух недель Нацбанк будет принимать заявки от участников. Аукцион состоится 2 ноября.

Компания, которая выиграет тендер, за год должна будет сменить 56 замков, а еще на 28 дверях заменить подлинный замковый механизм и провести наладку. Кроме того, на 112 дверях компания заменит подшипники петель и уплотнительные кольца.

Компания также должна будет подписать договор о неразглашении перед началом работ. При утечке данных, кроме полного возмещения ущерба Нацбанку, компания обязана будет заплатить штраф в размере 50 тыс. грн за каждый случай утечки информации.

На обновление замков НБУ выделил 2,4 млн грн.