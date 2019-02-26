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26.02.2019, 14:23

НБУ пересмотрел комиссии для банков в системе Простір

НБУ пересмотрел комиссии для банков в системе Простір

НБУ повысит комиссии для банков-участников системы Простір, а для клиенов увеличит лимит бесконтактных платежей без ввода PIN-кода до 300 грн

уточнено

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил подопечных о пересмотре ряда комиссий, которые те выплачивают друг другу во время проведения межбанковских карточных транзакций в национальной платежной системе Простір. Соответствующие изменения закреплены протокольным решением НБУ №57/1/2019 от 11 февраля и направлены всем участникам платежной системы, сообщает UBR.

В частности, вознаграждение, которое эквайер выплачивает эмитенту карточки при проведении клиентского платежа с 1 апреля 2019 года, вырастет на треть до 1,3%. А за те же операции держателя карты в интернете финансисты должны будут заплатить 1,5% (сейчас 1,2%).

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Кроме того, в рамках тарифного плана Вознаграждение платежная система снижает размер расходной межбанковской комисии с 0,5% + 2 грн до 2 грн, тем самым продукт банков-эмитентов становится более выгодным.

Чиновники не поясняют, чем обусловлено резкое повышение комиссионных. Не исключено, что этот шаг связан с планируемым выпуском кобейджинговых карт Простір с китайским платежным гигантом UnionPay.

В Нацбанке также решили повысить лимит бесконтактных платежей без ввода PIN-кода со 100 до 300 грн. Сделать это все участники системы должны в срок до трех месяцев.

Согласно данным НБУ, участниками национальной платежной системы Український платіжний простір являются 50 банков и 15 небанковских учреждений.

Ранее сообщалось, что в 2019 году НБУ увеличит выпуск платежных карт. Почти 95% всех торговых терминалов в Украине, уточняют в Нацбанке, принимают платежные карты Национальной платежной системы Простір.

Напомним, что в Mastercard сообщили, что с апреля 2019 года MasterCard увеличивает лимит на бесконтактную оплату без введения пин-кода со 100 до 500 грн.

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Теги: Простір, платежная система, нпс простір, платежная карта
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