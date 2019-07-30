НБУ продает действующий бизнес-центр в Одессе

Национальный банк Украины выставит на торги здание современного бизнес-центра, расположенного в центре Одессы на проспекте Гагарина 12-А.

Как сообщает пресс-служба НБУ, ранее Имэксбанк передал этот объект в ипотеку Нацбанку в счет обеспечения по предоставленному стабилизационному кредиту.

В начале этого года у бизнес-центра были долгосрочные договоры аренды, однако Имэксбанк и НБУ в июне получили окончательное решение Верховного Суда о признании их недействительными.

"Новый владелец бизнес-центра сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом и устанавливать правоотношения с новыми арендаторами на рыночных условиях", - подчеркивают в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что бизнес-центром заинтересованы представители известных инвестиционных компаний.

"Сегодня ведутся переговоры с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по привлечению к продаже этого объекта юридических лиц, оказывающих услуги по комплексной подготовке и организации открытых торгов", - говорится в сообщении регулятора.

"После завершения всех формальных процедур этот объект будет выставлен на продажу по рыночной цене, после чего полученные средства будут направлены на погашение задолженности Имэксбанк по стабилизационному кредиту", - отметил начальник управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш.

Бизнес-центр введен в эксплуатацию в 2004 году, у него 16 этажей, общая площадь составляет 12 101,4 кв. м. В здании находятся как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, хранилище, рядом расположены наземный паркинг и ландшафтный парк .

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил одесский стадион Черноморец, активы которого находятся на балансе лопнувшего Имэксбанка.