Херсонский НПК выставили на продажу

9 октября государственная исполнительная служба Министерства юстиции на электронной площадке OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) проведет аукцион по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, имущество НПК выставлено на торги в рамках погашения задолженности по кредиту рефинансирования ПАО Реал Банк.

Общая площадь Херсонского НПЗ составляет 5 471,5 кв. м, начальная цена реализации - 201,5 млн грн.

В НБУ отмечают, что наложенный на НПЗ арест в уголовном производстве не мешает его принудительной продаже с последующим оформлением покупателем права собственности.

"Национальным банком наработана устойчивая судебная практика снятия таких арестов после получения от государственного исполнителя предусмотренных законодательством документов для регистрации права собственности на приобретенное в рамках исполнительного производства имущество", - отметил начальник управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.

Деньги от продажи НПЗ пойдут на погашение задолженности Реал Банка по кредиту рефинансирования.