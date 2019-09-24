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Херсонский НПК выставили на продажу

Херсонский НПК выставили на продажу
24.09.2019, 12:25

Торги запланированы на 9 октября и будут проходить на площадке OpenMarket

9 октября государственная исполнительная служба Министерства юстиции на электронной площадке OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) проведет аукцион по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, имущество НПК выставлено на торги в рамках погашения задолженности по кредиту рефинансирования ПАО Реал Банк.

Общая площадь Херсонского НПЗ составляет 5 471,5 кв. м, начальная цена реализации - 201,5 млн грн.

В НБУ отмечают, что наложенный на НПЗ арест в уголовном производстве не мешает его принудительной продаже с последующим оформлением покупателем права собственности.

"Национальным банком наработана устойчивая судебная практика снятия таких арестов после получения от государственного исполнителя предусмотренных законодательством документов для регистрации права собственности на приобретенное в рамках исполнительного производства имущество", - отметил начальник управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.

Деньги от продажи НПЗ пойдут на погашение задолженности Реал Банка по кредиту рефинансирования.

  • Херсонский НПУ принадлежал структурам группы ВЕТЭК беглого бизнесмена Сергея Курченко. Договор ипотеки с Реал Банком (также принадлежащему Курченко) и НБУ был подписал 8 ноября 2013 года. По условиям ипотеки, кредит в размере 800 млн грн предоставлялся под залог имущества (перевалочный комплекс и нефтебаза) рыночной стоимостью более 1,14 млрд грн. Из-за того, что Реал Банк не смог рассчитаться по кредиту, суд в ноябре 2014 года решил взыскать НПК в пользу НБУ.

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