НБУ продал первые золотые гривни на 870 000 грн. Объявил еще один аукцион
Национальный банк Украины продал на аукционе 23 золотые монеты номиналом одна гривня на общую сумму 870 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Всего на аукцион было выставлено 50 золотых монет. Стартовая цена монеты – 36 875 грн, шаг цены – 2000 грн.
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Аукцион проходил на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".
Следующий аукцион запланирован на 27 мая. На торги будет выставлено 50 монет. Принять участие в аукционе могут все желающие. Цена регистрации в аукционе – 51 грн.
Золотая монета "Одна гривня" воспроизводит дизайн стандартной монеты номиналом одна гривня образца 2004 года с изображением князя Владимира Великого.
Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, масса драгоценного метала в ней – 15,55 грамм. Отчеканена монета была еще в 2010 году тиражом 500 штук.
- 14 мая 2021 года НБУ объявил, что с 17 мая вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривня". Первые 50 монет Нацбанк выставил на аукцион.
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