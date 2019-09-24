НБУ проиграл дело о неплатежеспособности банка Лагуна

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, признав, что Национальный банк незаконно отнес Астра Банк к неплатежеспособным банкам.

Как сообщает Finbalance, соответствующее решение суд принял 19 сентября, однако его полный текст, все еще не обнародован.

По данным НБУ, офшорная компания Kalouma Holding Limited была владельцем 100% акций Астра Банка, который входил в группу Дельта Банка. Мажоритарным акционером последнего был Николай Лагун.

Суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы НБУ и компании Agro Holding (Ukraine) Limited (к которым присоединились Агропросперис Банк, Фонд гарантирования и ликвидатор Дельта Банка). Таким образом, решение Окружного админсуда Киева, которое было принято в пользу компании Kalouma Holding Limited и отменяло постановление о неплатежеспособности банка, осталось без изменений.

В феврале 2015 года НБУ отнес Астра Банк к категории неплатежеспособных банков за рисковую деятельность. После этого собственники банка не приняли мер по оказанию банку финансовой поддержки, отмечал регулятор.

Удовлетворяя иск Kalouma Holding Limited в апреле 2019 года, суд первой инстанции (Окружной административный суд Киева) указал, что в феврале 2015-го на счетах в Астра Банке лежало 6,13 млн грн, которые он мог покрыть своими высоколиквидными активами на 8,5 млн грн.

"То есть средств Астра Банка (за исключением средств на корреспондентском счете Дельта Банка) было достаточно для обеспечения выполнения требований клиентов по первому требованию", - говорилось в решении суда предыдущей инстанции.

В июне 2015 года Фонд гарантирования продал Астра Банк компании Agro Holding (Ukraine) Limited – "дочке" американского инвестиционного фонда NCH Capital, который финансирует украинских аграриев. Сейчас Астра Банк работает на рынке под брендом Агропросперис Банк.