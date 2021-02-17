НБУ проиграл МТБ Банку дело на 4,35 млн грн: деньги уже вернул

Верховный суд Украины оставил без изменений решения предыдущих судебных инстанций об отмене наложения штрафа в 4,35 млн грн Национальным банком на МТБ Банк.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, Верховный суд 10 декабря 2020 года оставил без изменений судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 года и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 года об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на ОАО "МТБ БАНК" в размере 4,35 млн, принятого в апреле 2019 года.

Отмечается, что уплаченные средства Нацбанк вернул банку в добровольном порядке.

В апреле 2019 года НБУ оштрафовал МТБ Банк на 4,35 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

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Юрий Тарасовский

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