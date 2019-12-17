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НБУ разрешил банкам подписывать документы стилусом

НБУ разрешил банкам подписывать документы стилусом
17.12.2019, 10:25

Регулятор определил порядок применения электронной подписи в банках. Речь идет о подписании документа стилусом на электронном сенсорном устройстве

В украинских банках можно будет пописывать документы при помощи стилуса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что НБУ определил порядок применения особого вида собственноручной подписи - цифровой собственноручной подписи клиентами банков - физлицами при подписании документов в банке. "Речь идет об использовании специально предназначенного пера - стилуса для подписания документов между банком и клиентом - физическим лицом на электронном сенсорном устройстве", - сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что сегодня вопрос упрощения процедуры подписания документов между банками и их клиентами в электронном виде весьма актуален.

Как отмечают в сообщении, внедрение такой модели подписания документов улучшит условия обслуживания банками физлиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами - физлицами с применением цифровой собственноручной подписи.

Порядок применения цифровой подписи, утвержденный постановлением №151 Правления НБУ 13 декабря, вступает в силу 17 декабря.

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НБУ электронная подпись
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