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НБУ может разрешить снимать деньги с карт в кассах магазинов

НБУ может разрешить снимать деньги с карт в кассах магазинов
18.11.2019, 11:22

Проект постановления о снятии наличных в кассах магазинов и кафе вынесен на обсуждение

Национальный банк (НБУ) разработал постановление, которым позволит держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов и заведений питания и услуг. Проект постановления находится на этапе обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.

Все желающие могут высказать предложения к документу до 15 декабря, после чего НБУ его утвердит.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Снимать наличные можно будет только в тех магазинах и заведениях, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО). Соответствующие нормы также содержит принятый Верховной Радой закон о применении РРО, добавляют в НБУ.

Также Национальный банк урегулирует вопрос операций с наличными для дальнейшего перевода денег субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги на основании выданной НБУ лицензии.

  • В январе ПриватБанк начал тестирование подобной услуги: клиенты банка могут снять до 500 грн со своей платежной карты в кассах сети автозаправочных комплексов WOG. Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения услуги снятия наличных.
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нацбанк снятие наличных
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