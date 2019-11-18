НБУ может разрешить снимать деньги с карт в кассах магазинов

Национальный банк (НБУ) разработал постановление, которым позволит держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов и заведений питания и услуг. Проект постановления находится на этапе обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.

Все желающие могут высказать предложения к документу до 15 декабря, после чего НБУ его утвердит.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Снимать наличные можно будет только в тех магазинах и заведениях, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО). Соответствующие нормы также содержит принятый Верховной Радой закон о применении РРО, добавляют в НБУ.

Также Национальный банк урегулирует вопрос операций с наличными для дальнейшего перевода денег субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги на основании выданной НБУ лицензии.