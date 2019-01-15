НБУ изменил список банков-участников валютных интервенций

Национальный банк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериями:

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● объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%),

● объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%),

● объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).

Согласно указанным критериям, в первом квартале 2019 года в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса было добавлено Банк Инвестиций и Сбережений и исключено Банк Кредит Днепр.

Таким образом, в новый перечень вошли 21 банк. В частности в него попали ПриватБанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Таскомбанк, Укргазбанк, Сбербанк, Укрэксимбанк и другие.

В конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций в форме запроса наилучшего курса.

По данным НБУ, в 2018 году регулятор купил на межбанковском валютном рынке почти $3.2 млрд, из которых более $699 млн – с помощью интервенции по форме запроса лучшего курса.

За этот период Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $1.8 млрд, из которых $333 млн через интервенции по форме запроса лучшего курса.