НБУ изменил список банков-участников валютных интервенций

Национальный банк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериями:
● объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%),
● объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%),
● объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).
Согласно указанным критериям, в первом квартале 2019 года в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса было добавлено Банк Инвестиций и Сбережений и исключено Банк Кредит Днепр.
Таким образом, в новый перечень вошли 21 банк. В частности в него попали ПриватБанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Таскомбанк, Укргазбанк, Сбербанк, Укрэксимбанк и другие.
В конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций в форме запроса наилучшего курса.
По данным НБУ, в 2018 году регулятор купил на межбанковском валютном рынке почти $3.2 млрд, из которых более $699 млн – с помощью интервенции по форме запроса лучшего курса.
За этот период Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $1.8 млрд, из которых $333 млн через интервенции по форме запроса лучшего курса.