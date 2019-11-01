НБУ сменил внешнего аудитора

Независимый аудит годовой финансовой отчетности Национального банка Украины по международным стандартам в течение следующих пяти лет будет осуществлять ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".

Как сообщает пресс-служба НБУ, компания стала победителем тендера и утверждена советом Нацбанка на прошлой неделе.

"Внешний аудит является одним из элементов контроля за деятельностью Национального банка, а годовая финансовая отчетность на практике обеспечивает прозрачность и подотчетность Национального банка как государственного учреждения", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что уже сотрудничали с Эрнст энд Янг Аудиторские услуги: фирма подтверждала финансовую отчетность НБУ за 2011-2013 годы, в период, когда регулятор перешел на полное применение международных стандартов финансовой отчетности (в 2012 году).

В НБУ напоминают, что предыдущие пять лет аудит годовой финотчетности осуществляло ЗАО Делойт энд Туш ЮСК. "В то же время в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" одна и та же аудиторская фирма не имеет права проводить такой аудит более пяти лет подряд", - подчеркивают в Нацбанке.

ООО Эрнст энд Янг Аудиторские услуги входит в глобальную сеть фирм Ernst & Young. Компании сети подтверждают отчетность около 20 центральных банков мира. Ernst & Young относится к Большой четверки аудиторских компаний - четырем крупнейшим в мире компаниям, предоставляющим аудиторские и консалтинговые услуги.