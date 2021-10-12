Как будут работать банки на праздники

В октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Итак, выходными днями будут 14-17 октября 2021 года.

На период выходных дней 14-17 октября банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов, сообщает пресс-служба НБУ.

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15 октября банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка), а в период с 14 до 17 октября 2021 межбанковские переводы через систему электронных платежей НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021.

23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой этого дня – 23 октября.

"Отделения банка 14 и 15 октября не работают", – ответили в клиентской поддержке ПриватБанка. Там посоветовали уточнять график работы на другие дни на сайте банка.

В Райффайзен Банке предупреждают клиентов, что в связи с празднованием 13 октября 2021 – стандартный режим работы банка, сокращен на час. 14, 15,16, 17 октября 2021 – не будут работать все отделения банка. А 18 и 23 октября 2021 – стандартный режим работы банка.

В Универсалбанке 13 октября отделения работают до 17:00. 14, 15 октября 2021 – выходной день. А 23 октября 2021 – рабочий день.

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Наталия Софиенко

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