НБУ советует банкам смягчить контроль счетов публичных деятелей

Национальный банк рекомендует банкам не относить автоматически всех политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующую рекомендацию НБУ предоставил в ответ на обращение лиц, которые являются национальными публичными деятелями.

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В НБУ уточнили, что банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом является низким, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения зарплаты, соцвыплат или объем финопераций по всем счетам национальных PEP в банке не превышает 200 000 грн за квартал.

В Нацбанке напомнили, что формальный подход при установлении и поддержания деловых отношений с национальными PEP не соответствует международным стандартам и рекомендациям в сфере финмониторинга. Так, в новом законе о финмониторинге исключена норма об обязательной установке высокого риска деловых отношений относительно национальных PEP.

Для установления источников состояния национальных PEP банку будет достаточно получить информацию от клиента, проанализировать данные, которые уже есть в банке, и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией.

В то же время в НБУ указали, что критериями для установления банком высокого риска деловых отношений с PEP могут быть использование корпоративных механизмов или цепи посредников для сокрытия бенефициарной собственности, использование членов семьи или связанных лиц как законных владельцев активов PEP, наличие доступа к госактивам, средствам и финоперациям с ними.

Кроме этого, критериями для установления высокого риска деловых отношений с PEP являются наличие контроля за разрешительными органами, которые выдают лицензии и права концессии, осуществление решающего влияния на деятельность финучреждения, деятельность, связанная с госзакупками и получение наличных средств в крупных объемах.

Нацбанк также отмечает, что проведет углубленный анализ информации, которую с 14 апреля банки должны будут предоставить о количестве PEPs, членов их семей, связанных с ними лиц, а также о лицах, конечными бенефициарами которых являются политически значимые лица, члены их семей и связанные лица.

Соответствующая информация должна отображаться с учетом предварительно проведенной банками оценки риска проведения такими клиентами финансовых операций в банке.

В мае 2020 года НБУ обновил правила проверки клиентов для банков.

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Наталия Софиенко

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